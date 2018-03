Börse New York: Wall Street eröffnet im Plus - Unsicherheit bleibt

Die niedrigeren Aktienkurse zögen Käufer an, erläuterte Peter Cardillo, Analyst beim Broker First Standard Financial in New York. Allerdings sei eine drei vor dem Komma bei der Rendite der zehnjährigen US-Treasuries am Aktienmarkt noch nicht voll berücksichtigt. Aktuell rentieren die Papiere bei 2,86 Prozent. Ein weiterer Rückschlag sei daher möglich, so Cardillo. Auch die im Wochenverlauf anstehenden Inflationsdaten sorgten laut Händlern für Nervosität. Sie könnten Aufschluss über das Tempo der geplanten Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed geben.