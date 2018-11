Börse New York Wall Street eröffnet im Plus - Verluste der Apple-Aktie bremsen Nasdaq aus

New YorkHoffnungen auf ein Ende des Zollstreits mit China ermuntern Anleger zum Einstieg in den US-Aktienmarkt. Der Leitindex Dow Jones gewann zur Eröffnung am Freitag 0,8 Prozent auf 25.572 Punkte. Kursverluste des Index-Schwergewichts Apple bremsten dagegen die Technologiebörse Nasdaq aus, deren Plus gerade einmal halb so hoch ausfiel.