Börse New York Wall Street eröffnet im Plus – Walmart auf Talfahrt

New YorkAn der Wall Street haben sich die Anleger am Dienstag von der besseren Stimmung der europäischen Investoren anstecken lassen. Die großen Indizes machten die Verluste vom Montag teils wieder wett. Viele Investoren setzten laut Händlern auf solide Geschäftsergebnisse, auch wenn eine Berichtssaison auch immer für eine Überraschung gut sei. Unterstützung kam aber von den Konjunkturdaten. So stieg die Industrieproduktion in den USA im September um 0,3 Prozent und damit stärker als von Analysten erwartet.