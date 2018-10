Börse New York Wall Street eröffnet im Plus

29. Oktober 2018 , aktualisiert 29. Oktober 2018, 14:55 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Wie auch in Deutschland geht es in den USA zu Wochenbeginn an den Aktienmärkten bergauf. In dieser Woche steht weiter die Bilanzsaison im Fokus der Investoren.