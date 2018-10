Börse New York Wall Street eröffnet leichter

New YorkAuch an der Wall Street haben die Anleger am Mittwoch angesichts einer Warnung des Internationalen Währungsfonds (IWF) vor möglichen Finanzmarkt-Turbulenzen Aktien nur mit spitzen Fingern angefasst. Der Dow Jones fiel im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 26.349 Zähler. Der S&P 500 und der Nasdaq-Composite gaben ebenfalls etwa je ein halbes Prozent nach. Neben den Handelsstreitigkeiten der USA mit vielen ihrer größten Handelspartner sieht der IWF die Zinsentwicklung kritisch.