Börse New York Wall Street eröffnet ohne klare Richtung

New YorkAn der Wall Street haben die Anleger am Dienstag Aktien nur mit spitzen Fingern angefasst. Der Dow Jones startete wenig verändert bei 24.462 Punkte in den Handel. Am Montag hatte der US-Leitindex nach einer freundlichen Eröffnung angesichts neuer Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Zollstreit mit China rund ein Prozent im Minus geschlossen. Auch der breiter gefasste S&P-500 und der Technologie-Index Nasdaq kamen im Anfangsgeschäft kaum vom Fleck. Börsianer sprachen von einer großen Nervosität.