Börse New York Wall Street eröffnet schwächer

New YorkDie US-Börsen haben am Donnerstag überwiegend schwächer eröffnet. Händlern zufolge rückte nach der Wahl nun die US-Zinspolitik wieder in den Fokus gerückt. Von der US-Notenbank wurden zwar kein weitere Zinserhöhung erwartet. Doch hofften Anleger auf konkrete Hinweise zum weiteren Vorgehen. Überwiegend wird an den Märkten damit gerechnet, dass die Fed angesichts der boomenden Konjunktur und dem steigenden Inflationsdruck im Dezember die Zinsen weiter anhebt. An diesem Szenario habe auch der Ausgang der US-Kongresswahlen nichts geändert, hieß es.