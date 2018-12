 Börse New York: Wall Street setzt auf Fortschritte im Handelsstreit mit China

BangaloreDie US-Börsen sind am letzten Tag des Jahres mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gestartet. Anzeichen von Fortschritten im Handelskonflikt der USA mit China versetzten die Anleger in Kauflaune. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte knapp ein Prozent auf 23.260 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,8 Prozent auf 2504 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte ein Prozent auf 6649 Punkte.