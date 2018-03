Börse New York: Wall Street startet im Plus

New YorkStarke US-Konjunkturdaten schürten allerdings Spekulationen an den US-Börsen auf eine baldige weitere Zinserhöhung der Notenbank Fed und bremsten den Kuranstieg der Aktienkurse. Die Indizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 lagen zur Eröffnung jeweils knapp im Plus.