Börse New York Wall Street startet mit Kursgewinnen in die neue Woche

Händler warnten aber wie auch in Europa, zu viel in die Bewegung hineinzuinterpretieren. In der vergangenen Woche hatten die US-Kurse im Schnitt etwa vier Prozent eingebüßt. „Die Unsicherheit auf dem Börsenparkett bleibt – vom Ausverkauf der Technologiewerte bis hin zu den altbekannten geopolitischen Risiken“, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Handelshaus AxiTrader. Die Anleger hofften aber auf positive Ergebnisse des Treffen von US-Präsident Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping, das am Rande des G20-Treffens ab Freitag erwartet wird. „Keiner erwartet aber, dass sich das Thema Handelsstreit dadurch plötzlich in Luft auflöst.“