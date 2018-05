Börse New York: Wall Street startet nach Einigung im Handelsstreit im Plus

Gefragt waren in New York auch Anteilsscheine des Siemens-Konkurrenten General Electric, der einen Großteil seiner Verkehrssparte an den Lokomotivbauer Wabtec verkauft. Die Transaktion hat ein Volumen von 11,1 Milliarden Dollar. GE-Scheine legten um 2,1 Prozent zu. Wabtec verteuerten sich um 0,2 Prozent.