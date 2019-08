Börse SIX: Schweizer Börse will keine EU-Börsen übernehmen

Hintergrund ist ein politischer Zwist zwischen der Schweiz und der EU über einen Vertrag, der die künftigen Beziehungen zwischen den Handelspartnern festlegen soll. Weil bislang keine Einigung erzielt wurde, hat die EU den Druck verschärft: Die Europäische Kommission hat die Gleichwertigkeit der Schweizer Börse SIX mit EU-Handelsplätzen Ende Juni auslaufen lassen. Das hat zur Folge, dass grundsätzlich Banken und Vermögensverwalter aus der EU nicht mehr an der SIX handeln dürfen. Um die heimische Börse vor einem Volumeneinbruch zu schützen, nutzt die Schweizer Regierung aber ein gesetzliches Schlupfloch und hat den Handel mit Schweizer Aktien an EU-Börsen untersagt. Viele Anleger müssen Schweizer Aktien nun über die SIX handeln – was das Volumen an der Schweizer Börse ankurbelt.