Viertens sieht es so aus, als würde das globale Gewinnwachstum im nächsten Jahr unter die Konsensprognose von etwa 10 Prozent sinken. Selbst in den USA, wo das Gewinnwachstum unseres Erachtens relativ stark bleiben wird, rechnen wir gegenüber der Konsensprognose von 10 Prozent nur mit einem ungefähr halb so hohen Gewinnwachstum. In der Eurozone ist der Spielraum für Enttäuschungen noch größer: Wir erwarten einen Rückgang der Gewinne um 3 Prozent, der Marktkonsens hingegen einen Anstieg um 10,5 Prozent.