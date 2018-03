Börse: US-Angriff auf Syrien verunsichert Anleger – Ölpreis steigt

Der Angriff in Syrien stelle zudem den chinesischen Präsidenten Xi Jinping beim Treffen mit US-Präsident Donald Trump vor zusätzliche Probleme, betonte Commerzbank-Analyst Lutz Karpowitz. "Denn nun gilt es nicht nur, sich, was den Außenhandel betrifft, zu positionieren. Xi muss auch zum Angriff selbst Stellung nehmen, will er nicht überrumpelt dastehen." Anlagestratege Peter Kenney von der Beratungsfirma Global Markets Advisory wertete Trumps Aktion als Zeichen an Xi für die geplante Diskussion über die provozierenden Raketentests des chinesischen Bündnispartners Nordkorea. "'Frieden durch Stärke' ist die Botschaft."