Börsen Asien: Anleger in Asien decken sich vor Fed- und EZB-Entscheid ein

Vor den Zinsentscheiden der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) sind die Anleger an den Märkten in Asien zu Wochenauftakt in Kauflaune. Sie erwarten, dass die US-Notenbank am Mittwoch die Zinsen um 25 Basispunkte anheben wird, und am Donnerstag sowohl die EZB als auch die Bank of England (BoE) ihre Zinssätze um jeweils einen halben Punkt nach oben schrauben werden.