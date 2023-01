Börsen Asien: Anleger in Japan vor Daten zum US-BIP zurückhaltend

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst schwächer gezeigt. Anleger, die eine Drosselung der aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed setzen, erhielten von der kanadischen Zentralbank Rückenwind. Die Bank of Canada kündigte am Mittwoch als erste große Zentralbank an, vorerst auf weitere Erhöhungen zu verzichten.