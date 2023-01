Börsen Asien: Asiatische Aktien geben vor Zinserhöhungen der Zentralbanken nach

Die Anleger in Asien gehen vor den anstehenden Zinsentscheiden, Unternehmensbilanzen und US-Wirtschaftsdaten am Dienstag in Deckung. „Es ist eine wichtige Woche sowohl für die Zentralbanken als auch für die US-Aktien, da einige große Unternehmen ihre Gewinne bekannt geben werden, die einen Überblick über die Makroökonomie geben werden“, schrieben die Analysten der ANZ in einer Mitteilung.