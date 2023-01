Börsen Asien: Asiatische Anleger bleiben wegen Rezessionsängsten zurückhaltend

In Asien haben am Freitag die meisten Börsen zugelegt, während der US-Dollar in der Nähe seines schwächsten Niveaus seit Mai verharrte. Die Anleger machten sich dennoch über die Risiken einer globalen Rezession sorgen, weil die US-Notenbank auf Zinserhöhungen drängt. Die asiatischen Börsen zeigten sich aber trotz des Ausverkaufs an der Wall Street widerstandsfähig.