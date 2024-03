Börsen Asien: Asiatische Börsen eröffnen uneinheitlich

Zudem würden zwei Schlüsselereignisse – die Veröffentlichung des von der US-Notenbank favorisierten Inflationsindikators und öffentliche Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell – am Freitag stattfinden, wenn die meisten Märkte wegen eines Feiertags geschlossen sind. Die Inflationsdaten hätten nicht das getan, was man erwartet habe, und im Falle eines starken Anstiegs würde „der holprige Weg, über den die Fed gesprochen hat, plötzlich eher wie eine Bergwanderung aussehen“, so Sycamore.