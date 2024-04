Börsen Asien: Asiatische Börsen kommen zum Ende der Woche ins Straucheln

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst schwächer gezeigt. Zurückhaltende Zins-Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank Fed sowie geopolitische Spannungen haben die Risikostimmung der asiatischen Anleger offenbar gedämpft. „Das Risiko einer Eskalation des Nahostkonflikts nimmt zu. Es liegt eine gewisse Nervosität in der Luft, die durch den Anstieg der Ölpreise angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Israel und dem Iran nicht gerade gefördert wird“, sagte Rodrigo Catril, leitender Devisenstratege bei der National Australia Bank.