Asiens Börsen haben sich am Mittwoch zunächst schwächer gezeigt. Experten sehen die Gründe dafür auch in dem eher miserablen Start der chinesischen Börsen in 2024. Ein von China geplantes Maßnahmenpaket im Wert von 278 Milliarden Dollar zur Stabilisierung des Marktes lässt bei den skeptischen Anlegern zumindest dennoch ein wenig Hoffnung aufkommen. „Ich vermute, dass die politischen Entscheidungsträger es vorziehen würden, wenn die Märkte stabiler wären, aber ich bezweifle, dass sie vorhaben, riesige, bedingungslose Finanzspritzen in die Märkte zu geben“, sagte Ben Bennett, APAC-Anlagestratege bei Legal and General Investment Management und fügte hinzu: „Hoffentlich führt das jetzt zu einer gewissen Stabilisierung.“