Börsen Asien: Asiatische Börsen stabilisieren sich zum Ende der Woche

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Der japanische Aktienindex Nikkei ist gestiegen und hat sich damit von den starken Verlusten des Vortages erholt. Auch der Yen stabilisierte sich, nachdem er zuletzt einen Tiefstand erreicht hatte. „Die Anleger sind nach wie vor vorsichtig wegen möglicher Interventionen am Devisenmarkt, aber insgesamt sehen sie den schwachen Yen als positiven Faktor für inländische Aktien“, sagte Fumio Matsumoto, Chefstratege bei Okasan Securities.