Börsen Asien: Asiatische Börsen starten Handelstag im Aufwind

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Die asiatischen Börsen befinden sich derzeit in einem vorsichtigen Aufwind, da sich die Märkte mit der Vorstellung abgefunden haben, dass Zinssenkungen in den USA höchstwahrscheinlich noch eine Weile auf sich warten lassen und derzeit alle Augen auf die Zinsentscheidung der Bank of Japan (BOJ) zum Abschluss ihrer zweitägigen geldpolitischen Sitzung gerichtet sind.