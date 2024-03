Börsen Asien: Asiatische Börsen zum Ende der Woche uneinheitlich

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst uneinheitlich gezeigt. Offenbar haben die von der Technologiebranche ausgelösten Rückgänge an der Wall Street über Nacht auch die asiatischen Anleger verunsichert. Zudem hatte die unerwartet hohe US-Inflation die Wetten darauf, wie bald und wie oft die US-Notenbank Fed die Zinsen wohl senken wird, zurückgeschraubt. „An den Rändern scheint der Preisdruck hartnäckiger zu sein und der Prozess der Disinflation dauert länger als erhofft“, sagte Kyle Rodda, leitender Marktanalyst bei Capital.com. Die direkten Auswirkungen auf die Aktienmärkte wären zwar gedämpft, jedoch lasse der Anstieg der langfristigen Renditen die Angst vor einem potenziellen Luftloch für die technologiegetriebene Rallye aufkommen, erklärte Rodda weiter.