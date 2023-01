Börsen Asien: Märkte in Japan klettern auf Sieben-Monats-Hoch

Die Aktienmärkte in Japan setzen am Mittwoch ihren Höhenflug fort. Die Anleger setzten darauf, dass die Inflation ihren Höhepunkt bald erreicht hat und die US-Notenbank Fed ihre Zinsschritte drosselt. Auch die Öffnung Chinas nach der Corona-Pandemie hellte die Stimmung der Börsianer weiter auf. „Es hat den Anschein, dass die Märkte zunehmend von „Goldilocks"-Ergebnissen verführt werden, bei denen die Straffungsrisiken gebändigt und die Rezessionsrisiken gemildert werden“, schreiben die Analysten von Mizuho in einer Kundennotiz.