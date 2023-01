Börsen Asien: Nikkei folgt der US-Rally, andere Börsen in Asien geschlossen

Die Börsen in China bleiben in der neuen Woche wegen der Feiertage zum chinesischen Neujahr geschlossen. Auch die Aktienmärkte in Hongkong, Singapur, Malaysia, Südkorea und Taiwan öffnen erst wieder am 30. Januar. Abzuwarten bleibt, wie sich die damit einhergehende Reisewelle auf die Coronainfektionen im Land auswirkt.