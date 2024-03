Börsen Asien: Yen auf Interventionskurs – Asiatische Börsen reagieren gedämpft

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst schwächer gezeigt. Der Yen bewegte sich in der Nähe seines niedrigsten Standes seit Jahrzehnten. Japans drei wichtigste Währungsbehörden hielten am Mittwoch eine Dringlichkeitssitzung ab, um über den schwachen Yen zu beraten. Sie deuteten an, dass sie bereit seien, in den Markt einzugreifen.