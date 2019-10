Börsen auf Talfahrt: Anleger fürchten Handelsstreit

Mit seinem letzten Einigungsvorschlag im Brexit-Streit wird Premierminister Boris Johnson nach Ansicht vieler Börsianer bei der EU nur schwer punkten können. Johnson betonte in seiner Rede, Großbritannien werde am 31. Oktober die EU verlassen, „komme, was wolle.“ Zum Knackpunkt – der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland – sagte er, es werde „unter keinen Umständen“ Kontrollstellen an oder nahe der Grenze geben. Johnson sei viele Details schuldig geblieben, sagte Stratege David Cheetham vom Onlinebroker xtb. Die ersten Reaktionen aus Brüssel zeigten aber, dass Johnsons eingereichte Pläne zu wenig für einen großen Durchbruch seien. Der britische Aktienmarkt geriet unter die Räder und verlor 3,2 Prozent.