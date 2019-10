Börsen-Crash von 1929 Kann sich die Finanzkatastrophe wiederholen?

„Die Volkswirte sagten, wir hätten in diesem Land ein neues Niveau an Wohlstand erreicht, hinter das wir nie mehr zurückfallen würden – und dann kam der Absturz“, erklärt US-Autor John Steele Gordon in der Dokumentation „The Crash of 1929“. Nachdem der Dow Jones im September ein Allzeithoch markiert hatte, geriet der US-Leitindex ins Schwächeln. Am Donnerstag der vorletzten Oktoberwoche setzte Panik ein – zur Handelseröffnung fiel der Markt um elf Prozent. Zwar gelang es kurzzeitig, die Kurse zu stabilisieren. Doch am Montag und Dienstag ging es um mehr als 20 Prozent nach unten.