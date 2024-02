Börsen in Asien Asien-Börsen nach Tech-Einbruch und Feiertagen vorsichtig

19. Februar 2024

Die Anleger in Asien sind verunsichert darüber, wann es die ersten Zinssenkungen in den USA gaben wird. Der Feiertag in den USA sorgt zudem für allgemeine Zurückhaltung an den Märkten.