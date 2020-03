Börsen mit Plus Geimpftes Corona-Depot: Dreimal in Folge grün

Was lief gut?

Einmal mehr stieg die Aktie von Drägerwerk kräftig. Der Hersteller von medizinischer Ausrüstung ist an der Börse derzeit extrem gefragt, weil die Auftragsbücher voll sind und das Geschäft brummt – was sich derzeit nur über wenige Unternehmen sagen lässt. Die Aktie startete durch und gewann nun in knapp zwei Wochen mehr als zwei Drittel an Wert. So starke Zuwächse sind außergewöhnlich und werden in der Regel früher oder später zumindest korrigiert. Wir nehmen bei Drägerwerk daher erstmals Gewinne mit und verkaufen neun Stück zum Xetra-Schlusskurs von 88,65 Euro. Das erhöht den Kassenbestand um 791,55 Euro auf 1884 Euro oder knapp zehn Prozent des Depotwerts.