Börsen reagieren nervös Iranischer Angriff treibt Goldpreis auf nächstes Rekordhoch

Air France und auch KLM gaben bekannt, den Luftraum von Iran und Irak „bis auf Weiteres“ zu meiden. KLM-Flüge mit Zielen in Südost-Asien und dem Mittleren Osten, die normalerweise über diese Länder fliegen, würden umgeleitet. Das verursache zehn bis zwölf Minuten Verspätung.



An den Börsen büßten die Aktien der Fluggesellschaften aufgrund der aktuellen Geschehnisse an Wert ein: Aktien der Lufthansa verloren knapp zwei Prozent und waren der größte Verlierer im Dax. In Paris gerieten Air France-KLM unter Druck und in London die Aktien der britisch-spanischen Fluggesellschaft IAG.