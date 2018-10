Börsenaufschwung Starke US-Quartalszahlen beflügeln Dax

16. Oktober 2018

Vor allem die Indizes hinter dem Leitindex zogen am Dienstag deutlich an. Bild: REUTERS Bild:

Die Quartalszahlen in den USA haben auch in Deutschland an der Börse für einen Schub gesorgt. Nachdem in der vergangenen Woche die Kurse deutlich verloren hatte, ziehen sie nun wieder an.