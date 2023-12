Börsenausblick 2024 Nvidia: Die Luft wird dünner

Doch Nvidias Dominanz könnte im kommenden Jahr zu bröckeln beginnen. Technologieriesen wie Alphabet, Amazon und Microsoft arbeiten an eigenen Chips, um sich unabhängiger zu machen von Lieferanten wie Nvidia und um die Halbleiter besser an ihre Bedürfnisse anzupassen. Im November stellte Microsoft seine ersten selbst entwickelten KI-Chips vor. Das Unternehmen kooperiert eng mit OpenAI und möchte sein KI-Angebot stark ausbauen.



Auch die direkte Halbleiterkonkurrenz schläft nicht. Mit dem Chip-Spezialisten AMD hat Nvidia einen ernstzunehmenden Wettbewerber, der auch an der Börse geschätzt wird. AMD kommt zwar nur auf grob ein Fünftel von Nvidias Börsenwert, ist aber immerhin wertvoller als jedes Dax-Unternehmen. AMD zielt nun direkt auf Nvidias Goldgrube. Anfang Dezember stellte es seinen leistungsstarken KI-Chip MI300 vor, der in manchen Aspekten sogar Nvidias H100-Chip deutlich überbieten soll. Meta, Microsoft und Oracle haben sich bereits als Kunden angemeldet.