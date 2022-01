Börsenausblick China Chinas Märkte stehen vor einem furiosen Comeback – mit einer Ausnahme

Der Onlinehandelsriese Alibaba, der als erstes von den Regulatoren in die Mangel genommen wurde, verlor in nur einem Jahr knapp 50 Prozent seines Wertes. Meituan, der größte Essenslieferdienst Chinas, büßte gut 25 Prozent ein. Für den Uber-Konkurrenten Didi ging es ebenfalls steil bergab, weil Peking mit dem Börsengang des Unternehmens im Sommer in New York nicht einverstanden war und Didi nun dazu zwingt, an die Hongkonger Börse umzusiedeln. Die Liste ließe sich fortsetzen.