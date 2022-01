Börsenausblick Japan Warum japanische Aktien 2022 einen historischen Rekord brechen könnten

Auch Nomura erwartet steigende Gewinne. Über alle 2200 Unternehmen an der ersten Sektion der Tokioter Börse gerechnet soll der Ertrag je Aktie 2022 um 20 Prozent zunehmen. Allerdings dürfte in der zweiten Jahreshälfte 2022 die Weltwirtschaft langsamer wachsen, was sich in geringeren Exporten und Gewinnen vieler japanischer Konzerne niederschlagen würde. Laut Nomura haben die Aktienkurse in Japan in der Vergangenheit ihren Höhepunkt im Schnitt sieben bis zehn Monate vor dem Gewinnmaximum der Unternehmen erreicht. Daher prognostiziert das größte japanische Brokerhaus ein Nikkei-Jahreshoch von bis zu 34.000 Punkten schon für den Zeitraum zwischen April und Juni.