Börsenbarometer Europas Deutsche Bank fällt aus Euro-Stoxx-50-Index

Der Index gilt als eines der führenden Börsenbarometer Europas und setzt sich aus den Aktien der 50 großen, börsennotierten Unternehmen des Euro-Währungsraumes zusammen. Er wird seit 1998 durch die Stoxx Ltd. in Zürich ermittelt und ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Börse und der Schweizer SIX Group.