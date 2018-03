Der spiegelt die Kursschwankungen wider, die Marktteilnehmer in den kommenden 30 Tagen beim US-Index S&P 500 erwarten. Mit Fake-Transaktionen – gerne bereits vor dem Börsenstart – ließe sich eine Hektik und damit eine Volatilität erzeugen, so die Forscher, die es so gar nicht gibt. Und das Beste: Da die Order nie ausgeführt werden, kosten diese Transaktionen nicht einmal Geld. Von einem „Fenster für Manipulationen“, sprechen Griffin und Shams. Glaubt man einem Whistleblower, sind Profi-Trader in der vergangenen Woche durch genau dieses Fenster gestiegen – um die Kursstürze an den weltweiten Aktienmärkten auszulösen, und selbst jede Menge Geld zu verdienen.