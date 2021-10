Börsenchancen und -risiken „Panikkäufe könnten die Kurse weiter nach oben treiben“

Zurück zum ESG-Fetischismus. In einem Stromer wird etwa vier Mal so viel Kupfer verbaut wie in einem Verbrenner. Sie aber dürfen Tesla bis zum Abwinken kaufen, nicht aber Kupferproduzenten wie Southern Copper oder FreeportMcMoRan.

Das ist das Riesenproblem der Fehlallokation. Ein Beispiel aus der Vergangenheit: Jeder hält die Banken für die Schuldigen der Subprimekrise. Tatsächlich war es aber die Regierung von George W. Bush, die 2003 mit dem „American Dream Downpayment Act“ wollte, dass jeder Amerikaner ein Haus erhält. Banken haben dieses Incentive ausgeteilt, was zu enormen Fehlallokationen geführt hat. Ähnliches passiert jetzt mit ESG. Um Klimaneutralität zu erreichen, werden Rohstoffe gebraucht. Gebraucht wird Lithium, Zink, Kupfer, Seltene Erden und vieles mehr. Deren Abbau ist gewiss CO2-intensiv, aber die Infrastruktur muss ja erst mal aufgebaut, Leitungen müssen gelegt werden. Aber Unternehmen, die diese Rohstoffe fördern, werden immer mehr vom Kapitalmarkt abgeschnitten, weil immer weniger Investoren dort investieren dürfen. In Europa verschärft sich das schon im nächsten Jahr mit der Taxonomie-Verordnung, quasi per Dekret. Wenn Sie allein das Vereinigte Königreich klimaneutral machen wollten, müssten sich die Schürfungen nach Rohstoffen verdoppeln – und zwar weltweit. Diese Fehlallokationen sorgen dafür, dass Unternehmen, die eine gute Geschichte erzählen, wie beispielsweise Nikola, mit Geld geflutet werden. Andere Unternehmen, deren Produktion unglaublich wichtig wäre auf dem Weg zur Klimaneutralität, werden es schwer haben, überhaupt noch an Geld zu kommen.