Börsenchancen und -risiken „Panikkäufe könnten die Kurse weiter nach oben treiben“

Berücksichtigen sie das in Ihrer Aktienauswahl?

Wir Europäer sind ja meist abgeschlagen, nur in Sachen Regulierung sind wir ganz weit vorne. Vom nächsten Jahr an wird es für uns als regulierte Investoren wohl noch schwieriger, überhaupt in Rohstoffunternehmen investieren zu können, die im Sinne der Taxonomie als ökologisch gelten. Die Unternehmen wollen unbedingt in den ESG-Filter reinkommen, alle wollen grüner werden. Total hat sich sogar unbenannt in TotalEnergies. Ölaktien sind unter ESG-Kriterien das „Schmutzigste“, was wir uns erlauben.