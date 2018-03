Börsendebüt geglückt: Healthineers entkommt dem Hexensabbat

Eine Woche nach Healthineers ist das zweite Schwergewicht an der Reihe, das in diesem Frühjahr an die Börse gehen will. Bei der DWS, der Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank, läuft die Zeichnungsfrist seit Mittwoch. Hoffentlich hält sich dann das Kursfeststellungssystem stabil. Noch einmal so eine Panne können weder Börsenchef Weimer noch das Management der DWS gebrauchen. Die Nerven sind vor der Erstnotiz ohnehin angespannt genug.