Börsendebüt: Sensirion-Aktien steigen um 30 Prozent

Sensirion erwirtschaftete mit Gas- und Flüssigkeitssensoren, die in Autos, Mobiltelefonen, Krankenhäusern und petrochemischen Anlagen zum Einsatz kommen, 2017 einen Umsatz von 148 Millionen Franken. Die Firma mit Sitz in Stäfa am Zürichsee, zu deren Kunden Siemens und Bosch gehören, stellt den Anlegern mittelfristig 10 bis 15 Prozent Umsatzplus pro Jahr und eine bereinigte Betriebsgewinnmarge (Ebitda) von um die 20 Prozent in Aussicht.