Börsendebut: Ausgabepreis der Healthineers-Aktie beträgt 28 Euro

Bereits am Dienstag war die Emission zweifach überzeichnet gewesen, hieß es in Finanzkreisen. Dies gilt als Mindestvolumen für eine erfolgreiche Emission. Nur dann haben die Banker freie Hand, um eine ausgewogene Mischung von Anlegern zu finden, denen die Aktien zugeteilt werden. Die Bücher für den Börsengang wurden am Donnerstag um 14 Uhr geschlossen. Am Freitag wird Healthineers sein Debüt an der Frankfurter Börse feiern. Von einer Aktiennotiz an der Wall Street hat Siemens Abstand genommen. Das hätte vor allem Kosten produziert – bei überschaubaren Vorteilen für in den USA sitzende Investoren.