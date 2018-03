Börsendebut: Healthineers starten mit einem Kurs von 29,10 Euro

Beim Börsengang der Siemens-Medizintechnik-Tochter Healthineers werden die 150 Millionen Aktien zu je 28 Euro zugeteilt. Die Preisspanne reichte von 26 bis 31 Euro und war damit unerwartet niedrig angesetzt worden. Das hing auch mit dem unsicheren Börsenumfeld nach der Ankündigung von Strafzöllen durch US-Präsident Donald Trump und dem unklaren Wahlergebnis in Italien zusammen. Kurzzeitig hatten diese beiden Faktoren für Kursturbulenzen an den Märkten gesorgt. „28 Euro erscheinen uns als faire Bewertung. Deshalb haben wir an der Emission teilgenommen. Wir sehen das als langfristiges Investment und sind nicht auf kurzfristige Gewinne aus“, sagt Portfoliomanager Sébastien Buch von der Fondsgesellschaft Union Investment.