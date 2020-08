Börsenexperte Wolfgang Gerke „Die Brandwunden durch Wirecard werden nur langsam verheilen“

Gibt es noch andere Gründe, warum die Aktienquote in Deutschland deutlich niedriger als in vielen anderen europäischen Ländern ausfällt?

Sicherlich spielt die funktionsfähige gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland eine Rolle für die geringere Aktienquote im Vergleich zu anderen Ländern. Ich sehe es jedoch als gewaltigen Fehler, Aktien zu meiden. Die Zinsen sind negativ, die betriebliche Altersvorsorge ist dramatisch gefährdet und die private Altersvorsorge bei einem Negativzins unrentabel. Der Bürger wird nicht drumherum kommen, längerfristig in Aktien zu investieren. Trotz des Vertrauensbruchs durch Wirecard. Der Anleger sollte nur wissen wie: Langfristig bieten Aktien höhere Renditechancen. Kurzfristig sind sie riskant – wenn zu wenig gestreut wird. Der deutsche Anleger muss lernen, über die Branchen und Länder noch stärker hinaus zu investieren. Dann kann ein Exit-reifes Unternehmens auch nicht so viel anrichten. Am wichtigsten ist aber: Kein Anleger sollte auf den richtigen Zeitpunkt warten – denn das ist ein Glücksspiel. Die bessere Alternative sind stetig bediente Aktien-Sparpläne.