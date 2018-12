 Börsengänge in Deutschland: Experten erwarten für 2019 starke Neuemissionen

Banker halten das Ziel aber für anspruchsvoll. Continental will seine Antriebssparte Powertrain an die Börse bringen. Zudem könnten 2019 der Autozulieferer Vibracoustic, die Fernbusfirma Flixbus oder der Sport-Händler Signa Sports auf das Parkett streben. Auch einige Börsenkandidaten, die wegen der Turbulenzen an den Aktienmärkten ihre Vorhaben auf Eis gelegt haben, könnten ihre Pläne wieder beleben.