Börse: Hoffnung auf mehr Börsengänge in Deutschland

Das belastet auch den hiesigen Markt für Börsengänge. „Vom ökonomischen Gewicht her müsste Deutschland jährlich rund 40 Erstnotizen verzeichnen“, sagt Steinbach. Allerdings bekommen Unternehmen in Deutschland leicht Kredite von der Bank, auch deshalb ist die Finanzierung über die Börse wenig verbreitet. Auch wenn es 2017 wieder etwas mehr Börsengänge gab: Viel Gewicht bringen die Firmen nicht auf die Waage. Der größte Börsengang, der des Lieferdienstes Delivery Hero, lag bei 990 Millionen Euro, ein Leichtgewicht verglichen mit den Verhältnissen in den USA: Dort kam der Nachrichtendienst Snap auf gut das Dreifache. Während in Deutschland 2017 alle 14 Börsengänge 2,8 Milliarden Euro einspielten, lag das Volumen in den Vereinigten Staaten laut EY bei 31,6 Milliarden und in China bei fast 40 Milliarden Euro.