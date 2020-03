Börsengänge Ölpreiseinbruch gefährdet IPO-Pläne europäischer Energiekonzerne

Brent-Rohöl fiel am Montag um fast ein Drittel auf 31 Dollar je Barrel und Goldman Sachs Group Inc. prognostizierte, der Preis könnte rasch in den 20-Dollar-Bereich sinken. „Auf diesem Niveau können nur sehr wenige Öl- und Gasunternehmen ihre Kosten für neue Projekte decken und den Investoren Erträge liefern“, sagte Alexandre Zaluski von Mizuho Financial Group Inc..