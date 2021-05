Börsengang: Aktien von Linux-Softwareanbieter Suse sollen für bis zu 30 Euro ausgegeben werden

Am unteren Ende der Preisspanne kommt die 1992 gegründete Softwarefirma auf einen Börsenwert von 4,9 bis 5,1 Milliarden Euro, am oberen Rand wären es bis zu 5,7 Milliarden gewesen. Die Aktien können noch bis Montag gezeichnet werden, am Mittwoch soll Suse sein Debüt an der Frankfurter Börse feiern.