Börsengang: Aktien von Möbelhändler Home24 werden wie geplant zu 23 Euro ausgegeben

Die Preisspanne für das am Freitag geplante Listing lag bei 19,50 bis 24,50 Euro. Die Firma war 2009 gegründet worden, gehört zum Imperium des Startup-Investors Rocket Internet und ist in sieben europäischen Ländern sowie in Brasilien aktiv. Das Verluste schreibende Unternehmen will das Geld aus dem Börsengang für Investitionen und zur Schuldentilgung verwenden.